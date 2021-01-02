Экологи рассказали россиянам о новогодних ёлках в горшках

13:46, 02 января 2021, ПАИ

На сегодняшний день в России недостаточно развита система переработки отслуживших на новогодних праздниках ёлок, передаёт ТАСС. При этом утилизация искусственных елей, по мнению экологов, имеет гораздо более негативное влияние на окружающую среду, чем переработка живых. Потому что они практически не разлагаются. Оказываясь на полигоне, такие изделия отравляют грунтовые воды, а попадая на мусоросжигательные заводы – атмосферный воздух.

Поэтому отличным приобретением может стать ель в кадке.

«У нас в последнее время очень развилась сеть питомников живых ёлок в горшках. Их можно купить примерно за ту же сумму, что и срубленную. Такую ёлку можно принести на две недели домой в тепло. Потом надо снять с неё игрушки и поместить сначала в прохладное помещение, а потом закопать в снег. До весны она в снегу постоит, затем её можно либо высадить в парке, либо отвезти в лес, либо прикопать на дачном участке», – рассказал агентству директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль «Роман Пукалов».