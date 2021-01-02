Из-за налипания снега пригород Пскова отключён от электричества со вчерашнего вечера

15:41, 02 января 2021, ПАИ



Из-за налипания снега пригород Пскова отключён от электричества со вчерашнего вечера.

«Половина посёлка Писковичи сидит без света со вчерашнего дня. Сегодня отключился интернет и вся вода. По телефонам аварийной службы МП «Комуслуги», которая указана в квитанции, никто не берёт трубку. До единой справочной службы не дозвониться», – пожаловались псковичи в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад» - бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения после ледяного дождя и снегопада не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства. Все социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объёме



Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.