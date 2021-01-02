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Общество

Митрополит Тихон совершил литургию в память об Иоанне Кронштадтском

2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря, сообщается на официальном сайте Псковской митрополии.

«Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. За богослужением молились прихожане монастыря», – отмечается в сообщении.

Тем временем митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым прихожанам воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за пандемии, сообщили в ТАСС.

По его словам, священники в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, чтобы человек, лишённый возможности пребывать в храме, не был лишён участия в таинствах.

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