Митрополит Тихон совершил литургию в память об Иоанне Кронштадтском
2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря, сообщается на официальном сайте Псковской митрополии.
«Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. За богослужением молились прихожане монастыря», – отмечается в сообщении.
Тем временем митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым прихожанам воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за пандемии, сообщили в ТАСС.
По его словам, священники в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, чтобы человек, лишённый возможности пребывать в храме, не был лишён участия в таинствах.