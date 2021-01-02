Партия пенсионеров рассчитала пенсию Деду Морозу

20:32, 02 января 2021, ПАИ

Сумма вышла отнюдь не волшебной. Да ещё и индексации не подлежит из-за того, что дедушка работает. Об этом изданию «Подъём» рассказали в Партии пенсионеров, где произвели расчёт «по просьбе» дедушки.

«Удивительное событие произошло в Свердловской области. К нам в партию пришёл Дед Мороз и попросил нас помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет не подтверждённый документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз – работающий пенсионер».

Компенсации за проезд к месту отдыха Деду Морозу тоже не положены, так как олени и лошади не значатся в правилах. Зато он может рассчитывать на надбавку за содержание иждивенца – внучки Снегурочки.