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Общество

Партия пенсионеров рассчитала пенсию Деду Морозу

Пенсия у дедушки маленькая. Компенсации за проезд нет. Фото edupressa.ru

 

Сумма вышла отнюдь не волшебной. Да ещё и индексации не подлежит из-за того, что дедушка работает. Об этом изданию «Подъём» рассказали в Партии пенсионеров, где произвели расчёт «по просьбе» дедушки.

«Удивительное событие произошло в Свердловской области. К нам в партию пришёл Дед Мороз и попросил нас помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет не подтверждённый документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз – работающий пенсионер».

Компенсации за проезд к месту отдыха Деду Морозу тоже не положены, так как олени и лошади не значатся в правилах. Зато он может рассчитывать на надбавку за содержание иждивенца – внучки Снегурочки.

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