О мошенниках на сайтах знакомств предупредила полиция псковичей

10:45, 03 января 2021, ПАИ

Полиция предупредила псковичей о мошенниках на сайтах знакомств. Они ищут жертв и реализуют свои преступные схемы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники знакомятся с жертвами и используют разные схемы, в зависимости от пола жертвы. Если внимание злоумышленника привлек мужчина, то он списывается с ним с аккаунта красивой девушки. После непродолжительного общения переписка быстро переходит в видеозвонок. Но только вместо лица собеседника - видео эротического содержания. И жертве предлагают присоединиться к этому «действу».

Между тем, с той стороны ведется видеозапись, которая в дальнейшем и станет инструментом для шантажа.

С девушками мошенник либо начинает вести долгую переписку, постепенно переходя на виртуальные отношения, а затем к интимным фотографиям, либо же предлагает крупную сумму денег за несколько фото в обнаженном виде или приватное видео. Те, кто соглашаются, добровольно отдают оружие против себя.

Злоумышленник начинает требовать с жертвы денег, угрожая тем, что, в противном случае, выложит все фото и видео в открытый доступ, разошлет друзьям и знакомым, пришлет на работу. Все данные у него уже есть. Именно для этого он так настойчиво просил ссылку на страницы в соцсетях, чтобы узнать, кому рассылать, узнавал о месте работы.

Вычислить мошенников сложно из-за того, что страницы на сайте знакомств и в соцсетях – фейковые.

Вы же легко можете перевернуть ситуацию. Просто напомните ему, чем грозят его противоправные действия, и сообщите, что вы собираетесь писать заявление в правоохранительные органы. Только обязательно предварительно сделайте скриншоты переписки, сохраните все сведения об аккаунте преступника, чтобы у вас были данные на руках в случае, если он вдруг удалит все. Видя, что схема не работает, мошенники обычно быстро исчезают и больше не появляются.