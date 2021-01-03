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Общество

МЧС напоминает псковичам об опасности детской шалости с огнём

Об опасности детской шалости с огнём напоминает псковичам МЧС. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнём.

В период каникул дети свободны от ежедневных уроков и домашних заданий и могут посвятить больше свободного времени своим играм. Однако некоторые занимательные детские игры могут привести к неприятностям. Это прежде всего касается шалости с огнём и со всем, что с ним связано.

Родителей призывают рассказать детям о правилах пожарной безопасности. В основном ответственность лежит на родителях, которые не уделили должного внимания вопросам безопасности детей, не спрятали от них спички, не контролируют их поведение, не следят за играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками. Особенно опасны игры детей с огнём в местах, скрытых от глаз взрослых, – на стройках, чердаках, в подвалах, вблизи надворных построек.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае прежде, чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребёнком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в запертых квартирах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения.

По возможности родителям не следует оставлять маленьких детей одних дома, необходимо убирать спички и зажигалки с видного места. Родителей также призывают рассказать детям, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации.

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