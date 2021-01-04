Программный метод. Главные события декабря 2020 года глазами экспертов

11:04, 04 января 2021, ПАИ

Последний месяц уходящего года оказался весьма символичным. События декабря — словно квинтэссенция непростого 2020-го: кажется, уже вечная борьба с коронавирусом, трагичные смерти от последствий ковида — и, вопреки всему, позитивная повестка, настраивающая на оптимистичный лад.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

Топ-5

5 место. Скончался глава Порховского района Виктор Степанов

Смерть Виктора Степанова задела очень многих жителей региона. Вдруг (хотя почему «вдруг») оказалось, что его любили и ценили очень многие — далеко за пределами Порховского района. Любили порховчане, несмотря на жесткость главы. Любили и ценили журналисты — за открытость и юмор. Уважали политики — независимо от своих политических взглядов.

Наверное, не совсем правильно было бы говорить, что Виктор Степанов был политиком. Пожалуй, по нашим, русским меркам, это слишком мелкое для него определение. Виктор Николаевич был чутким, умным, работящим, хитрым, хозяйственным мужиком — в самом уважительном смысле этого слова. Из тех, про кого: мужик сказал — мужик сделал.

Про смерть некоторых людей принято говорить: ушла эпоха. Да, с уходом Виктора Степанова оказалась перевернута еще одна важная страница муниципальной истории Псковской области.

4 место. Региональный блок горячей «антикоронавирусной» линии 122 заработал в Псковской области

Вторая волна коронавируса накрыла Псковскую область плотным покрывалом. Ежедневно число зараженных только по официальной статистике увеличивается на 350-400 человек, и уже нет людей, которые могут сказать, что ковид — это где-то там, это не про нас, нам бояться нечего. Ежедневные истории заболеваний показывают, что шанс заразиться «короной» при несоблюдении ограничительных мер очень высок. Рост числа заболевших и тех, кто, будем говорить прямо, боится заразиться, привел к валу запросов к властям и медикам. Горячие линии поликлиник, больниц, мобильные телефоны и мессенджеры врачей просто разрывались от шквала вопросов: о симптомах, о том, как и где делать КТ, о том, когда же придет врач, когда возьмут мазок на ковид, почему нет результатов и какие они.

Появление горячей «антикоронавирусной» линии 122 оказалось как нельзя кстати, облегчив жизнь медиков и освободив им немного времени, которое уходило порой на ответы на самые простые вопросы по коронавирусу.

В момент написания этого обзора количество звонков на номер 122 перевалило за 10 тысяч — это всего за месяц работы.

В очередной раз региональные власти показали, что вовремя введенный инструмент горячей линии может быть крайне полезен и эффективен. И дело не только в том, что жители Псковской области могут получить ответы на свои вопросы, а сама «антикоронавирусная» линия — своего рода коммутатор между разными службами, причастными к борьбе с ковидом. Звонки на 122 — это срез огромного объема информации о качестве системы тестирования на «корону», качестве работы лечебных учреждений и, самое важное, инструмент измерения настроений в обществе.

Уверены, что 122 даже после пандемии коронавируса окажется не менее востребованным и просто будет перепрофилирован на решение других задач.

3 место. Госдума приняла законопроект, который устраняет правовые коллизии между местными жителями и нацпарками, включая нацпарк «Себежский»

Конец эпопеи. Принятие Советом Федерации законопроекта, который, наконец, поставил точку в противостоянии нацпарков и местных жителей, чья земля и дома оказались на особо охраняемых территориях, по-другому и не назовешь. Теперь проживающие на территории нацпарка смогут распоряжаться своей собственностью.

Начало работы над законопроектом было положено зимой 2020 года, когда в Себеже, в нацпарке «Себежский», по инициативе губернатора Михаила Ведерникова на выездном заседании собрались депутаты «земельного» комитета Госдумы. А вместе с ними и представители профильных федеральных министерств и ведомств. Государственные мужи из первых уст от себежан услышали всю правду-матку о том, что, куда и как — федеральное законодательство, регулирующее правовые отношения нацпарков и местных жителей, оставляло на тот момент желать лучшего.

И вот прошло чуть меньше года — и федеральный закон устраняет коллизии. Выдохнули все: и себежане, и руководство нацпарка, и власти.

Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока вопрос упирается в оперативное принятие подзаконных нормативных актов. И здесь наступает очередь действовать правительству России. Будем надеяться, что процесс принятия НПА будет еще быстрее работы над законопроектом.

2 место. Утверждена и подписана Михаилом Ведерниковым и Алексеем Миллером новая пятилетняя программа газификации Псковской области

История с газификацией Псковской области из разряда «ну, может быть, когда-нибудь» переходит в разряд практически реализуемых. Согласованная и подписанная губернатором Михаилом Ведерниковым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером новая программа газификации региона существенно расширяет число газифицируемых населенных пунктов, привязывая даты к конкретным срокам.

На протяжении трех лет Михаил Ведерников жестко контролировал выплаты накопленной перед газовиками задолженности — и это принесло плоды. Отношения региона и газового гиганта были нормализованы, что моментально отразилось на качестве сотрудничества.

По большому счету, если новая программа газификации Псковской области будет выполняться, то это станет одним из наиболее весомых критериев эффективности работы Ведерникова на посту главы региона. А выражение «дело труба» в нашем регионе приобретет позитивную коннотацию.

1 место. Утверждена пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области

Надо признать, что непростой 2020 год прошел для Псковской области под знаком внимания к системе здравоохранения. На фоне пандемии все застарелые проблемы нашего здрава обострились — и потребовали оперативного решения.

Появилась новая областная инфекционная больница, единая диспетчерская скорой, обновился почти «в ноль» парк карет скорой, по нацпроекту «Здравоохранение» поступает новое оборудование — не эпизодически, а постоянно.

И как финальный аккорд года — новость о принятии пятилетней программы обновления первичного звена системы здравоохранения Псковской области «весом» в 2,8 млрд рублей. Планируется построить и заменить более 180 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, капитальный ремонт пройдет в городских, районных и межрайонных медицинских учреждениях. Около 800 млн рублей будет направлено на закупку медицинского оборудования и изделий. Модернизация коснется и автомобильного парка первичного звена здравоохранения. В рамках программы запланирована закупка 212 единиц техники для транспортировки пациентов и медицинских работников. Из них 81 автомобиль придет на замену устаревшей технике.

Эксперты, высоко оценив принятие программы, подчеркнули, что регион вплотную приближается к решению еще одной, ключевой проблемы системы здравоохранения — привлечения и сохранения медицинских кадров. Так это или нет — покажет уже 2021 год.

Топ-10