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Общество

Более 193 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2021 году

В Псковской области в 2021 году отремонтируют более 193 км дорог. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В 2021 году в нормативное состояние будет приведено 193,5 км дорог общего пользования. Губернатор отметил, что в 2020 году треть всего финансирования по линии нацпроектов пришлась на направление «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: было направлено 2,6 млрд рублей.

«Мероприятия в рамках БКАД нацелены не только на ремонт дорог, но и на повышение безопасности дорожного движения», – подчеркнул Ведерников.

В ушедшем году было отремонтировано 141,3 км региональных автомобильных дорог и 27,8 км местных, установлено 1094 знака, на 16,4 км дорог установили искусственное освещение, организовали 2 536 метров пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, а также почти в два раза расширили систему фото- и видеофиксации.

«Как показывает практика, намеченные планы до сих пор нам всегда удавалось перевыполнять за счёт экономии, поэтому постараемся преодолеть символическую отметку 200 км», – добавил губернатор.

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