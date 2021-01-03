Псковичам рассказали, как избежать переохлаждения и обморожений
Псковичам дали несколько советов, как избежать переохлаждения и обморожений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
С наступлением холодов увеличивается риск получения обморожений. В ведомстве отметили, что обморожению может способствовать тесная или мокрая обувь или одежда, а также усталость, голод, долгое нахождение в одной и той же позе, произошедшая ранее травма или потеря крови, курение на морозе. Чаще всего люди отмораживают самые выступающие участки тела: лицо, уши, ступни и кисти рук, особенно пальцы.
Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе.
Не пейте спиртного: алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла (в связи с расширением периферических сосудов), в то же время вызывая иллюзию согревания.
Не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми.
Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови.
Одевайтесь как «капуста» — при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.
Тесная обувь, отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить тёплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Э
Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом.
В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом, салом или животным маслом (но не растительным!).
Не пользуйтесь увлажняющим кремом для лица и рук.
Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения — кольца, серёжки.
Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое тёплое место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для отморожения мест.
Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше.