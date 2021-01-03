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Общество

Псковичам рассказали, как избежать переохлаждения и обморожений

Псковичам дали несколько советов, как избежать переохлаждения и обморожений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С наступлением холодов увеличивается риск получения обморожений. В ведомстве отметили, что обморожению может способствовать тесная или мокрая обувь или одежда, а также усталость, голод, долгое нахождение в одной и той же позе, произошедшая ранее травма или потеря крови, курение на морозе. Чаще всего люди отмораживают самые выступающие участки тела: лицо, уши, ступни и кисти рук, особенно пальцы.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. 

Не пейте спиртного: алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла (в связи с расширением периферических сосудов), в то же время вызывая иллюзию согревания. 

Не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми. 

Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. 

Одевайтесь как «капуста» — при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. 

Тесная обувь, отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить тёплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Э

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. 

В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом, салом или животным маслом (но не растительным!). 

Не пользуйтесь увлажняющим кремом для лица и рук. 

Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения — кольца, серёжки.

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое тёплое место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для отморожения мест. 

Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше.

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