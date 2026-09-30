Ирина Авруцкая: Форум «Сила бренда» – прорыв для Псковской области

16:00, 30 сентября 2026, ПАИ

Автор и продюсер проекта «Горы вдохновения» Ирина Авруцкая назвала форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» прорывным событием для Псковской области. Об этом она сказала в выездной студии «Первого Псковского».

«На мой взгляд, этот форум для Пскова и Псковской области – действительно прорыв. Это огромное достижение, что эти вопросы уже обсуждаются здесь, на таком высоком уровне, на такой шикарной площадке. Здесь все признаки того, что это событие способно серьёзно сдвинуть с мёртвой точки тему брендинга Псковской области. Я в большом восторге от организации, от спикеров и от тех возможностей, которые открывает форум», – отметила она.

Ирина Авруцкая более 33 лет живёт в Пушкинских Горах, её семья приобрела здесь дом. Более 20 лет она занимается стратегиями в сфере туризма и гостеприимства и мечтала развивать Пушкинские Горы.

Последние два года она реализует свой проект «Горы вдохновения» – частную инициативу, поддержанную другими предпринимателями. Проект объединяет сообщество, культуру и бизнес для продвижения территории.

«Пушкинские Горы – это гораздо больше, чем просто Пушкин. Это горы всего вдохновляющего и интересного», – добавила она.

В рамках проекта издаётся карта территории, на которой отмечены не только достопримечательности, но и «достопримечательные люди». Два года назад прошла конференция «Индустрия вдохновения», после которой сформировалась команда проекта.

«Я начала с анализа: изучила, как устроена эта территория, какие бизнесы и творческие люди здесь работают, с какими проблемами они сталкиваются, как взаимодействуют областная администрация, муниципалитет, заповедник и предприниматели. После того как мы наладили контакт с предпринимательским сообществом, мы предложили провести мероприятие, которое объединит неравнодушных к развитию Пушкинских Гор на одной площадке», – поделилась Ирина Орландини Авруцкая.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.