3 января горячее питание медикам развозил депутат Великолукской гордумы Дмитрий Кравченко
Сегодня, 3 января, горячее питание медикам развозил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко, сообщает телеграм-канал «Великолукские новости».
Дмитрий Карченко доставил вкусные обеды сотрудникам скорой помощи и медицинскому персоналу Великолукской инфекционной больницы.
«Наши врачи ежедневно и самоотверженно заботятся о здоровье людей, занимаются лечением и диагностикой коронавирусной инфекции. Каждый день они получают горячее сбалансированное питание, которое так необходимо для здоровья и энергетического тонуса. От всего депутатского корпуса выражаем им благодарность за их нелёгкий труд. Их работа бесценна и очень важна. Только так, вместе, единой командой мы преодолеем трудности», – уверен парламентарий.