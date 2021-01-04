Жители Острова ищут девушку, которая каталась на авто по подвесным мостам

10:16, 04 января 2021, ПАИ

В социальных сетях девушка опубликовала видео ночной поездки на автомобиле по отреставрированным подвесным мостам в Острове. Видео под песню «Ты беспощадна» JONY длится около 40 секунд. На нем видно, как девушка за рулем ночью проезжает по мостам.

После публикации видео на золотую молодежь обрушился шквал критики, жители Острова вычисляли личности катавшихся. При этом островичи отмечают, что «нормальных» знаков, запрещающих проезд по мостам, нет. На въезде на мост поставлен знак «Пешеходная зона».

«Это не золотая молодёжь, это издержки нашего воспитания, что посеешь то и пожнёшь. И почему на выходные сняли ограждения и где находились контролирующие органы? Выпила девчурка чего-то, и понеслась душа в рай, мои предположения». «Мда...для некоторых молодых людей с «баблишком» кажется, что для них возможно всё, а что невозможно — купим». «Очередная безмозглая «уточка». Это только некоторые из комментариев в социальных сетях.