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Восстановление энергосети Псковской области энергетики намерены завершить в течение дня

«Россети» планируют 4 января завершить восстановление основной сети в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. Для контроля ликвидации последствий непогоды в регион прибыл первый заместитель генерального директора - главный инженер группы «Россети» Андрей Майоров. Напомним, что 2 января в Псковской области выпал мокрый снег, что привело к его налипанию на провода и их обрыву.

В понедельник, 4 января, планируется завершить восстановление основной сети и сосредоточиться на локальных заявках потребителей. Бригады с юга и востока региона, наименее пострадавших от стихии, перебрасываются на восстановление электроснабжения северных и западных районов. Руководителям РЭС поручено лично контролировать работы «в поле».

На ликвидации последствий непогоды круглосуточно работают 163 мобильных подразделения в составе 620 человек. В Псковскую область дополнительно прибыли 56 бригад - более 200 человек из соседних регионов.

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