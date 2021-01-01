Рост ковид-диссендентов отмечают медики

16:31, 04 января 2021, ПАИ

Есть рост ковид-диссидентства, люди еще не научились жить в условиях пандемии коронавируса, отмечает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, пишет РИА Новости.

«А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и всё больше появляется ковид-диссидентов» - сказал он.

Население разделилось, говорит медик: одни истово соблюдают, другие ищут все возможности для ковид-диссидентства. Поскольку есть комментарии диаметрально противоположные, по мнению эксперта, «у многих еще и мозги в раскорячку».