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Рост ковид-диссендентов отмечают медики

Есть рост ковид-диссидентства, люди еще не научились жить в условиях пандемии коронавируса, отмечает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, пишет РИА Новости.

«А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и всё больше появляется ковид-диссидентов» - сказал он.

Население разделилось, говорит медик: одни истово соблюдают, другие ищут все возможности для ковид-диссидентства. Поскольку есть комментарии диаметрально противоположные, по мнению эксперта, «у многих еще и мозги в раскорячку».

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