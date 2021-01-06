Дед Мороз на слоне: ТАСС опубликовал архивное фото

10:49, 06 января 2021, ПАИ

Не снегом единым жив Новый год, что доказывает архивное фото времен СССР, опубликованное ТАСС. Фото датировано 1986 годом, авторство принадлежит Борису Юсупову, жившему и работавшему в Узбекистане. Дед Мороз на слоне и Снегурочка, тоже родом из этой солнечной страны.

Бориса Юсупова называли в свое время «придворным фотографом», служившим фотокором в УзТАГе - узбекском отделении ТАСС. Его трудовая биография пришлась сначала на пору развитого социализма, а потом распада страны.

В итоге бывший «придворный фотограф» становится диссидентом, безработным, организатором массового выезда бухарских евреев в Израиль и Америку, а затем и эмигрантом. Стоит отметить, что к роду князей Юсуповых он не имеет никакого отношения.