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Общество

Дед Мороз на слоне: ТАСС опубликовал архивное фото

Не снегом единым жив Новый год, что доказывает архивное фото времен СССР, опубликованное ТАСС. Фото датировано 1986 годом, авторство принадлежит Борису Юсупову, жившему и работавшему в Узбекистане. Дед Мороз на слоне и Снегурочка, тоже родом из этой солнечной страны.

Бориса Юсупова называли в свое время «придворным фотографом», служившим фотокором в УзТАГе -  узбекском отделении ТАСС. Его трудовая биография пришлась сначала на пору развитого социализма, а потом распада страны.

В итоге бывший «придворный фотограф» становится диссидентом, безработным, организатором массового выезда бухарских евреев в Израиль и Америку, а затем и эмигрантом. Стоит отметить, что к роду князей Юсуповых он не имеет никакого отношения.  

 

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