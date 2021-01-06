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Политика

В администрации Невельского района Псковской области обсудили расчистку дорог от снега

Расчистка дорог ведется по заявкам от глав волостей и обращениям от граждан

 

Расчистку дорог от снега обсудили на оперативном совещании у главы Невельского района. Об этом ПАИ сообщили корреспонденты газеты «Невельский вестник».

Как доложил заместитель главы администрации по ЖКХ Павел Анисимов, работа по заявкам от глав волостей и обращениям от граждан ведётся. Стоит отметить, что они носят единичный характер.

Региональные дороги обслуживает дорожная организация «АДП». Есть замечания: не прочищены съезды на дороге в направлении деревни Язно, а дорога в сторону Туричино прочищена только до ж/д переезда, то есть только на отремонтированном в 2020 году участке. Замечаний к подрядчикам по обслуживанию дорог местного значения в администрацию района и волостей не поступало.

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