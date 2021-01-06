В администрации Невельского района Псковской области обсудили расчистку дорог от снега
Расчистку дорог от снега обсудили на оперативном совещании у главы Невельского района. Об этом ПАИ сообщили корреспонденты газеты «Невельский вестник».
Как доложил заместитель главы администрации по ЖКХ Павел Анисимов, работа по заявкам от глав волостей и обращениям от граждан ведётся. Стоит отметить, что они носят единичный характер.
Региональные дороги обслуживает дорожная организация «АДП». Есть замечания: не прочищены съезды на дороге в направлении деревни Язно, а дорога в сторону Туричино прочищена только до ж/д переезда, то есть только на отремонтированном в 2020 году участке. Замечаний к подрядчикам по обслуживанию дорог местного значения в администрацию района и волостей не поступало.