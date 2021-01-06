Памятные новогодние фото можно сделать в псковском Городском культурном центре

22:21, 06 января 2021, ПАИ

Городской культурный центр проводит первую выставку новогодних инсталляций и арт-объектов «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство», сообщает паблик ГКЦ.

Выставка создана специально для фотосессий. У посетителей есть возможность оригинально и креативно провести время с семьей, обогатив свой альбом яркими необычными фотографиями, зарядиться праздничным настроением, встретиться со сказочными героями и вручить своему ребенку подарок в необычной, волшебной атмосфере.

Автор идеи и исполнитель – художник-декоратор, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Галина Изотова.

Выставка работает по 10 января с 12:00 до 17:00

Посещение по предварительной записи. Не более 5 человек.