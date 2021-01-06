0
23:55
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
22:33
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
17:20
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
11:04
Программный метод. Главные события декабря 2020 года глазами экспертов
10:45
Приказ, определяющий перечень обязательных ЕГЭ, вступил в силу
20:21
Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году
18:18
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
Еще новости
Политика

Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове

Смотрите прямую трансляцию богослужения. Фото vn.ru

 

На YouTube-канале Псковской епархии Русской православной церкви в эти минуты проходит прямая онлайн-трансляция богослужения в праздник Рождества Христова.

Список ближайших прямых трансляций:

6 января 2021 года, среда 
22:30 – Великая Вечерня, Утреня, Божественная литургия в праздник Рождества Христова; 
 
9 января, суббота 
18:00 – Всенощное бдение; 
 
10 января, воскресенье, Неделя 31-я по Пятидесятнице 
10:00 – Божественная литургия.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
06 января 2021
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
06 января 2021
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
Приказ, определяющий перечень обязательных ЕГЭ, вступил в силу
04 января 2021
Приказ, определяющий перечень обязательных ЕГЭ, вступил в силу
Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году
30 декабря 2020
Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
30 декабря 2020
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
Охотничье оружие разрешили пристреливать в угодьях
29 декабря 2020
Охотничье оружие разрешили пристреливать в угодьях
Губернатор отметил наградами лучших медиков Псковской области
28 декабря 2020
Губернатор отметил наградами лучших медиков Псковской области

Идет загрузка...