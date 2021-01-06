Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
На YouTube-канале Псковской епархии Русской православной церкви в эти минуты проходит прямая онлайн-трансляция богослужения в праздник Рождества Христова.
Список ближайших прямых трансляций:
6 января 2021 года, среда
22:30 – Великая Вечерня, Утреня, Божественная литургия в праздник Рождества Христова;
9 января, суббота
18:00 – Всенощное бдение;
10 января, воскресенье, Неделя 31-я по Пятидесятнице
10:00 – Божественная литургия.