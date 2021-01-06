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Политика

Маски для прихожан передали активисты партии «Единая Россия» в Свято-Вознесенский кафедральный собор в Великих Луках

Все прихожане должны быть в масках. Фото: агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

 

В Рождественскую ночь храмы откроют свои двери для прихожан в ограниченном режиме, пишет сайт Luki.ru. Коронавирус пока что не отступил, а значит, работа церквей получила новую специфику. 

6 января активисты Великолукского отделения партии «Единая Россия» передали в Свято-Вознесенский кафедральный собор маски для прихожан, чтобы в случае необходимости жители могли получить средство защиты в храме. 

Также партийцы пообщались на тему соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В храмах города проводят дезинфекцию помещений. Обрабатывают и иконы. Прихожане должны быть в масках, соблюдать дистанцию.
 

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