Маски для прихожан передали активисты партии «Единая Россия» в Свято-Вознесенский кафедральный собор в Великих Луках
В Рождественскую ночь храмы откроют свои двери для прихожан в ограниченном режиме, пишет сайт Luki.ru. Коронавирус пока что не отступил, а значит, работа церквей получила новую специфику.
6 января активисты Великолукского отделения партии «Единая Россия» передали в Свято-Вознесенский кафедральный собор маски для прихожан, чтобы в случае необходимости жители могли получить средство защиты в храме.
Также партийцы пообщались на тему соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В храмах города проводят дезинфекцию помещений. Обрабатывают и иконы. Прихожане должны быть в масках, соблюдать дистанцию.