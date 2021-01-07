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Общество

За неделю нового года в области произошло 25 пожаров, унесших жизни трех человек

С начала 2021 года на территории Псковской области произошло 25 пожаров, на которых погибли три человека, получил травму один человек, сообщает газета «Призыв» со ссылкой на отдел надзорной деятельности по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования. Основное количество пожаров традиционно зарегистрировано в жилом частном секторе.

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