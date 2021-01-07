Вячеслав Володин: Мы стоим на пороге переоценки стандартов, навязываемых США

18:56, 07 января 2021, ПАИ



«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на американскую политическую систему как на образец демократии стало бессмысленным», — считает Вячеслав Володин. Об этом сообщили на сайте Госдумы РФ.

«Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», — отметил он.

Председатель ГД подчеркнул, что «по всем направлениям политической жизни США наблюдается раскол: в различных социальных группах, партиях, в стране в целом. Причин много: обострившиеся национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система, неэффективная система здравоохранения».

«Политическая система Соединенных Штатов не только закрыта, но и застыла в своем развитии порядка 70 лет. Две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению страной другие политические силы», — отметил Вячеслав Володин.

«Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан, — сказал председатель ГД. — Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми».

Избирательная система США, по мнению Вячеслава Володина, стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих сегодняшним реалиям.

«Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. И это далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность. Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию», — считает он.

«Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии — человеческим жертвам, — отметил Вячеслав Володин. — США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. Многие это видели и раньше, но теперь это стало очевидно всем».

«Нам важно, чтобы одна из мощнейших экономик мира быстрее решила внутренние политические проблемы и начала строить свою политику, основанную на невмешательстве в дела других суверенных государств. Иное для современного мира неприемлемо», — заключил он.



