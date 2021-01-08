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Общество

Православные празднуют сегодня Собор Пресвятой Богородицы

8 января православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы, сообщает calend.ru. В этот день православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился Иисус Христос, и установлен этот праздник её чествования сразу после его Рождества.

Собором этот день называется потому, что, в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, её зачатие, Рождество, Благовещение), в этот день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благословению первосвященника принял Деву Марию, чтобы хранить её девство и чистоту. И хотя он был обручен с Пречистой, всё его служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Божию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия пришёл в мир из рода Давидова. А апостол Иаков называется братом Божиим, потому что был старшим сыном Обручника Иосифа – от его первого брака. Иаков был очень благочестивым человеком и по воскресении Христовом был избран предстоятелем Иерусалимской церкви.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам христианской церкви. Уже в IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей его деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79-м правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

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