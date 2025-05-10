Корь, грипп и гепатит: Россия и Вьетнам собрали данные об инфекциях в ходе экспедиций

22:50, 10 мая 2025, ПАИ

В ходе 27 научных экспедиций, проведённых российскими и вьетнамскими специалистами за последние два года, были собраны данные о возбудителях новых, возвращающихся и социально значимых инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Исследования проводились с применением российских методик и оборудования. Специалисты получили сведения о современной эволюции и молекулярно-генетических характеристиках возбудителей таких инфекций, как высокопатогенный грипп птиц, арбовирусы, риккетсиозы, боррелиозы, трематодозы, вирусные гепатиты, корь и энтеровирусы. Эти данные, в частности, позволят прогнозировать распространение заболеваний и оценивать риск их проникновения на территорию России.

На основе результатов исследований Роспотребнадзор разработал и испытал 28 тест-систем для выявления патогенных микроорганизмов, включая вирусы японского клещевого энцефалита, Нипах, денге, Зика и другие.

В ведомстве подчеркнули, что биологическая безопасность является ключевым направлением сотрудничества между Россией и Вьетнамом.