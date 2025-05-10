Борис Елкин порекомендовал место, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад

15:18, 10 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин порекомендовал место, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

С 1 мая любой желающий может посетить «Динопарк» в парке «Волшебная гора», отметил он.

«Среди привычных аллей теперь можно встретить пситтакозавров, ирритатора, диплодока, тираннозавра и бронтозавра. Эти удивительные создания настолько реалистичны, что кажется, будто они сошли со страниц учебников истории!» - подчеркнул глава Пскова.

По его словам, это не просто выставка, а целый интерактивный мир, где можно услышать звуки мезозойской эры, сделать фотографии на память и узнать множество фактов о жизни доисторических гигантов.

«Идеальное место для семейного отдыха на выходных», - подчеркнул Борис Елкин.