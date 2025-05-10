Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин порекомендовал место, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад

Глава Пскова Борис Елкин порекомендовал место, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Борис Елкин порекомендовал место, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад. Фото: парк «Волшебная гора»

С 1 мая любой желающий может посетить «Динопарк» в парке «Волшебная гора», отметил он.

«Среди привычных аллей теперь можно встретить пситтакозавров, ирритатора, диплодока, тираннозавра и бронтозавра. Эти удивительные создания настолько реалистичны, что кажется, будто они сошли со страниц учебников истории!» - подчеркнул глава Пскова.

По его словам, это не просто выставка, а целый интерактивный мир, где можно услышать звуки мезозойской эры, сделать фотографии на память и узнать множество фактов о жизни доисторических гигантов.

«Идеальное место для семейного отдыха на выходных», - подчеркнул Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 мая 2025

Борис Елкин порекомендовал место, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад
10 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал о псковичах, награждённых медалью «За взятие Берлина»
10 мая 2025

Сербский музыкант поделился впечатлениями о псковском форуме «На том стоим»
10 мая 2025

Раненая аистиха из Опочецкого района осталась без крыла
10 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал о пути Красной армии от Идрицы до Берлина
10 мая 2025

Участница парада в Петербурге рассказала, как в 14 лет ушла в партизаны на Псковщине
10 мая 2025

Псковичам напомнили о графике работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника
10 мая 2025

Студенты-поисковики сняли сюжет во время «Вахты Памяти» в Себежском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...