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Надежда Цыганова поделилась впечатлениями от посещения парада Победы в Москве

Впечатлениями от посещения парада Победы в Москве поделилась многодетная мама Надежда Цыганова, супруга погибшего на СВО псковского священника Александра Цыганова, в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее предоставлено Надеждой Цыгановой

«Мы по телевизору каждый год смотрим парад. Но, честно сказать, когда оказываешься там, когда заходишь на Красную площадь, там чувствуется совершенно другая энергетика. Там передаются особые эмоции от людей, от обстановки, от самого дня – всё вместе сплетается, даря невероятные, потрясающие ощущения. И у детей море впечатлений, они очень рады и довольны, им было интересно. Это всё для них незабываемо», – отметила она.

Надежда Цыганова напомнила, что приглашения на парад Победы получили все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 6 марта.

«Я очень благодарна президенту Владимиру Владимировичу Путину за такое приглашение, Анне Евгеньевне Цивилёвой [заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества». – Прим. ПАИ] и другим людям, которые участвовали в организации, – за возможность побывать здесь, на параде. Это огромная честь для всей нашей семьи», – подчеркнула она.

Надежда Цыганова добавила, что для всех гостей парада были подготовлены памятные подарки – брендированные в чесь 80-летия Победы военные рюкзаки, в которых находились плащ-дождевик, плед, свеча памяти, значок с георгиевской лентой, бинокль, пилотка, книга Александра Твардовского «Василий Теркин», настольная игра по мотивам Великой Отечественной войны.

Ранее ПАИ сообщало, что псковичи стали зрителями парада Победы на Красной площади в Москве по приглашению президента.

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