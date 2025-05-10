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Общество

В Псковской области сократилось число разводов супружеских пар

В январе – феврале 2025 года сократилось количество разводов супружеских пар, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, за указанный период количество расторгнутых браков сократилось на 160 – до 285 случаев. Число заключённых браков тоже показало положительную динамику: за указанный период свои отношения узаконила 401 пара, тогда как в аналогичном периоде прошлого года количество бракосочетаний составило всего 369.

Отметим, что 56 женщин из Псковской области в апреле стали многодетными мамами, родив третьего ребёнка. Всего же в области родилось 310 младенцев – 158 девочек и 152 мальчика.

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