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Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова

Два жилых дома остались без газа в Пскове из-за аварии, виновником которой стал мусоровоз, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Инцидент произошёл в 1-м Зональном переулке. Мусоровоз задел трубу газопровода и повредил её. Для устранения угрозы утечки газа и взрыва специалисты были вынуждены приостановить газоснабжение.

  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ
  • Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
    Фото: ПАИ

В результате инцидента без голубого топлива осталось два жилых дома. Газовики обещают в течение суток возобновить подачу газа в эти дома.

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