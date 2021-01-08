Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
Два жилых дома остались без газа в Пскове из-за аварии, виновником которой стал мусоровоз, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Инцидент произошёл в 1-м Зональном переулке. Мусоровоз задел трубу газопровода и повредил её. Для устранения угрозы утечки газа и взрыва специалисты были вынуждены приостановить газоснабжение.
В результате инцидента без голубого топлива осталось два жилых дома. Газовики обещают в течение суток возобновить подачу газа в эти дома.