Маленький ребёнок пострадал в ДТП в Великих Луках
Автомобили Ford Focus и Renault Logan столкнулись на проспекте Гагарина у дома №111 в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок 2026 года рождения. Он находился в люльке на переднем сиденье и получил травмы от сработавшей подушки безопасности.
Пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Один человек пострадал при столкновении Toyota и Skoda на трассе М-9 в Великолукском районе