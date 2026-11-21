Маленький ребёнок пострадал в ДТП в Великих Луках

00:21, 21 ноября 2026, ПАИ

Автомобили Ford Focus и Renault Logan столкнулись на проспекте Гагарина у дома №111 в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок 2026 года рождения. Он находился в люльке на переднем сиденье и получил травмы от сработавшей подушки безопасности.

Пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.