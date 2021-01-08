Псковская область экспортирует мясо в Гонконг и Венесуэлу

14:16, 08 января 2021, ПАИ

В 2020 году Псковская область расширила перечень экспортируемой продукции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В прошлом году Псковская область впервые получила финансирование в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Вначале региону было выделено 8 млн рублей, но затем федеральный центр выделил дополнительную субсидию в 11 млн рублей.

«Как результат, в 2020 году Псковская область расширила географию экспорта. Помимо мяса (его мы отправляем в Гонконг и Венесуэлу), рыбы (в Литву, Эстонию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Финляндию), сыра (в Казахстан) и рапса (в Белоруссию), мы впервые реализовали за рубеж 10 тысяч тонн пшеницы», – отметил Михаил Ведерников.

Всего в рамках нацпроекта экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 42,1 млн долларов – заявленный план перевыполнен на 45 %.