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Общество

Гололёд прогнозируют на дорогах Псковской области 9 января

9 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью будет от -12 до -7 градусов, днём – от -10 до -5.

Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

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