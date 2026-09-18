Андрей Козлов проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

10:38, 18 сентября 2026, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования. Свой голос он отдал непосредственно на рабочем месте, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания.

«Избирать – это право, данное нам законом. Когда человек знает свои права и пользуется ими, это говорит о его развитии как личности. Сейчас, когда наша страна проходит через серьёзные геополитические испытания, каждый гражданин должен быть вместе со своей страной. Наше единство – это сила, способная двигать Россию вперёд», – отметил Андрей Козлов.

Депутат подчеркнул, что каждый человек сам определяет свою судьбу, а выбор, сделанный на выборах, влияет на будущее граждан и страны.

«Давайте помнить: мы сами творцы своей судьбы. Наш выбор определяет будущее – и наше личное, и всей страны», – заявил Андрей Козлов.

Он также призвал жителей Псковской области принять участие в выборах.

Трехдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.