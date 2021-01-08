МЧС Псковской области рассказало рыбакам, как определить прочность большого льда

18:47, 08 января 2021, ПАИ





Заканчивается первая новогодняя неделя, но впереди ещё несколько выходных дней. Центр ГИМС Главного управления МЧС по Псковской области ещё раз напоминает всем любителям подлёдного лова, как формируется ледовый покров, какие существуют признаки непрочного льда, какая толщина льда считается оптимальной для зимней рыбалки и как проверить толщину льда на водоёме.

Принято считать, что приемлемой для рыбалки в зимнее время года считается толщина льда не менее семи сантиметров, а оптимальной – десять-пятнадцать сантиметров.

Серьёзным препятствием для формирования ледового покрова могут стать только снегопады и оттепели. Даже мороз -20 градусов с большим трудом пробивает небольшой слой снега. Снег, ложащийся на прозрачный, толщиной один-два сантиметра лёд, – это ещё одна опасность для рыболова. Уже небольшой слой снега замедляет нарастание льда или даже прекращает его полностью.

Если же снега наметёт на первый лёд как следует, то мощный снежный покров прижимает лёд к поверхности воды. Через трещины на поверхность льда вытекает вода. Передвижение по льду при этом становится трудным и весьма опасным, поскольку лёд может проломиться или даже растаять в воде под снегом.

Вода, вытекшая на лёд, впитывается в снег, образуя слякоть. На этих слякотных участках после их замерзания возникают наледи. Несущая способность ноздреватого и хрупкого льда на участках наледи наполовину меньше, чем у обычного.

Во взаимосвязи толщины льда и температуры можно отметить следующие моменты.

Если температура воздуха окружающей среды около ноля градусов Цельсия держится на протяжении четырёх суток, то прочность естественного покрытия водоёма снижается на 25 %. Выход на неокрепший лёд опасен для жизни. При ранней оттепели заниматься зимней рыбалкой не рекомендуется.

При снижении температуры воздуха до -5 градусов лёд начинает уверенно расти. Однако показателя будет недостаточно для безопасного движения.

При температуре воздуха -1 градус Цельсия скорость намерзания составляет всего 2,5 мм в сутки. При -5 градусах Цельсия за сутки прирост составляет около 12 мм. Глубоководные водоёмы замерзают с меньшей скоростью.

Прирост толщины покрова происходит даже при падении снега, хотя и с замедлением.

Только при стабильном морозе от -10 градусов можно рассчитывать на существенное увеличение показателя толщины.

Запомните основные признаки непрочного льда, на который смертельно опасно выходить:

– обычно это рыхлый, пористый лёд белого цвета;

– вода вытекает из лунок;

– раздаётся характерный звук хлюпанья и треска.

Непрочный лёд может быть припорошен снегом, поэтому таит в себе ещё большую опасность, так как его сложно вовремя разглядеть.

Как проверить толщину льда?

Перед тем как выйти на лёд, можно удостовериться в его прочности следующим образом.

Оцените внешний вид ледового покрытия. Лёд, способный выдержать вес человека, обычно ровный, гладкий, на нём отсутствуют трещины, а цвет такого льда голубоватый. Если лёд издаёт характерный треск, прогибается под вашим весом, значит, он недостаточно прочен. Спускаться на лёд в первый раз нужно осторожно с берега. Выйдя на лёд, необходимо постучать по нему палкой. В случае если на поверхности льда вы заметите воду либо раздастся треск, лёд непрочен. В таком случае немедленно вернитесь на берег. Если вы всё-таки отошли от берега и только тогда заметили, что лёд тонкий либо он начал ломаться, поступайте так: ложитесь на ледовое покрытие, широко раскинув ноги, и медленно ползите к берегу.

Помните, что грамотные и правильные действия в сложной ситуации уберегут от гибели, а незнание элементарных правил повлечёт проблемы, которых могло не быть.