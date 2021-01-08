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Политика

Более 200 законодателей из Конгресса США готовы поддержать импичмент президенту Трампу

Более 200 конгрессменов поддерживают отстранение Трампа Фото: Reuters


 

Заместитель спикера Палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк заявила, что демократы в нижней палате «способны действовать очень быстро» и готовы голосовать за импичмент уже в середине следующей недели, пишет «Комсомольская правда».

ПАИ отмечает, что времени на размышления у конгрессменов действительно нет: полномочия Трампа истекают естественным образом уже 20 января.

Сообщается, что Палата представителей может проголосовать по импичменту Трампу в середине следующей недели.

В минувшую среду протестующие сторонники Дональда Трампа вскоре после митинга устроили беспорядки в Вашингтоне и штурмом взяли Капитолий. В результате от огнестрельного ранения погибла женщина-ветеран, ещё три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Позже стало известно о смерти одного из сотрудников Капитолия США.

На этом фоне демократы призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке Конституции о недееспособности президента.

 

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