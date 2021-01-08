Один из задержанных в Вашингтоне за беспорядки в Капитолии оказался русским

20:33, 08 января 2021, ПАИ

Одному из задержанных в Вашингтоне за беспорядки в Капитолии в суде в четверг потребовался переводчик с русского языка, пишет NewsMail со ссылкой на газету The Washington Post и американскую прокуратуру. Отмечается, что русскоязычный задержанный заявил судье: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другой информации о нём издание не приводит.

По данным газеты, в Высшем суде округа Колумбия в четверг предстало несколько десятков человек, задержанных в результате беспорядков в Вашингтоне 6 января. По факту беспорядков было возбуждено 40 дел. Одному из задержанных предъявили обвинение в хранении «автоматического оружия военного образца» и одиннадцати бутылок с зажигательной смесью, другому – в нападении на сотрудника полиции с применением хоккейной клюшки.

Накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало американцев посодействовать в сборе информации о зачинщиках протестов в Вашингтоне. За информацию о заложивших устройства преступниках ФБР пообещало 50 тысяч долларов.

6 января Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой Соединённых Штатов стал демократ Джо Байден.

Заседание прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. Правоохранители применили силу для разгона протестующих. По последним данным, в результате погибло пять человек, задержано 68. Также во время беспорядков получили травмы несколько полицейских, некоторые из них госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

Позже заседание возобновили, и Конгресс утвердил избрание Байдена президентом.