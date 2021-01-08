В ПсковГУ разъяснили, как пройдёт зимняя сессия для студентов

23:10, 08 января 2021, ПАИ

Новогодние каникулы подходят к концу. ПсковГУ пожелал всем успешной сессии и государственной итоговой аттестации.

Также пресс-служба университета напоминила, как студенты ПсковГУ, обучающиеся на направлениях высшего образования, будут сдавать экзамены в январе 2021 года.

Зимняя сессия и государственная итоговая аттестация пройдут в дистанционном формате.

У студентов медицинских направлений в соответствии с ФГОС ВО часть экзаменов пройдёт в очном формате.

Для обучающихся заочной формы сессия пройдёт дистанционно.

Все учебно-методические материалы для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации размещены на образовательном портале ПсковГУ в системе дистанционного обучения LMS Moodle.