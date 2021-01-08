Четверых человек нашли после схода лавины под Норильском. Ещё двое выбрались сами

23:31, 08 января 2021, ПАИ

Семья из четырёх человек найдена живой после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Семья из четырёх человек найдена после схода лавины», – сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли они спасены из-под снега или в момент схода лавины не находились в домике.

«Из-под лавины самостоятельно выбрались ещё двое, поисковая операция продолжается», – сказал собеседник агентства.