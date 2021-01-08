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Общество

Под Норильском сошла снежная лавина. Под завалами могут быть люди

Под снежными завалами ищут людей. Фото Instagram

 

«Лавина сошла около Норильска, под снегом предварительно [находятся] пять человек, включая двоих детей», – сказал собеседник TACC.

По данным МЧС, под лавину попали пять домов. 

«В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» произошёл сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», – сообщили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что люди могут находиться в одном из домов, который попал под лавину. 

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в нём отдыхала семья с детьми. Он также подчеркнул, что существует угроза повторного схода лавины в районе ЧП. В связи с этим принимаются меры безопасности. 

На место ЧП направлен Сибирский региональный поисково-спасательный отряда МЧС в составе 50 человек и трёх единиц техники.

Как сообщили ТАСС в мэрии Норильска, на место ЧП направлены представители всех экстренных служб, технику для ликвидации схода выделила компания «Норникель». В руководстве комплекса отметили, что лавина накрыла территорию площадью 300 кв. м.

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Он существует с 60-х годов прошлого века. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности. Протяжённость самой длинной трассы составляет около 1 500 м при перепаде высот 300 м.

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