Степанов день отмечают сегодня по народному календарю

14:15, 09 января 2021, ПАИ

9 января отмечают день памяти святого Стефана, пишет сalend.ru.

Святой была осужден на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме около 34 года нашей эры.

На Руси на Степанов день чествовали пастухов и лошадей. Святочные игры позволяли молодежи не просто повеселиться, но и пожелать знакомым хорошего урожая. Было принято ставить на стол фигурки из теста в виде коров, овец, пастухов, а также медовые пряники и «колядки» - пирожки из пресного текста с начинками.

Девушки 9 января хоронили свои печали – выливали в специальную чашу воду, принесенную с собой.

В этот день ждали морозов, говоря: «Пришел Степан – на нем красный жупан». Снег на Степанов день обещал ненастье и мокрую погоду.