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Общество

Сербский музыкант поделился впечатлениями о псковском форуме «На том стоим»

Сербский баянист и композитор Алекса Миркович поедился впечатлениями от участия в международном форуме в поддержку русской истории и культуры «На том стоим» в Псковской области. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

По словам музыканта, форум показал, что люди во всём мире ценят важность русской культуры и не боятся публично об этом сказать. «Я рад, что могу быть звеном, связывающим наши две страны в области культуры, потому что знаю не только по примерам, которые вижу каждый день, но и по своему кандидатскому исследованию, насколько велика наша общая культурная история, что обязывает нас продолжать в том же духе и всегда держаться вместе», – рассказал он.

В рамках форума Алекса Миркович выступил на концертах в Острове, Невеле, Великих Луках. Кроме того, на гала-концерте в Пскове он впервые представил концерт для баяна с оркестром «Дорога на Валаам» совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области, которым дирижировал Крейг Робертс из Великобритании.

Участники международного форума «На том стоим» обсудили сохранение исторической памяти и поделились впечатлениями от посещения Псковской области.

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