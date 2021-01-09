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Общество

Сладкие подарки вручили воспитанникам дома-интерната под Порховом волонтёры

Ребят из Бельско-Устьенского дома-интерната поздравили с Новым годом и Рождеством. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Волонтёры из Острова вручили 70 подарков.

«Мы уже десять лет подряд поздравляем воспитанников интерната с новогодними праздниками. Очень важно, чтобы у всех детей был праздник. Особенно важно поздравить тех, кто нуждается во внимании и заботе», – рассказал депутат городского поселения Остров Роман Заяц.

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