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Общество

Волонтёры ежедневно доставляют горячие обеды медикам «красных» зон Псковской области

Активисты волонтёрского центра «Единой России» в новогодние каникулы обеспечивают горячим питанием медицинских работников во всех муниципальных образованиях Псковской области. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», бесплатные обеды получают медицинские работники, борющиеся с коронавирусом в «красной» зоне: ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения районных больниц и на посты скорой помощи. В меню обеда – второе блюдо, салат, хлеб.

В Пскове волонтёры привозят горячее питание медикам ковид-центра, городской больницы, городской инфекционной больницы, а также сотрудникам скорой помощи.

В Великих Луках каждый день полноценные домашние обеды получает порядка 100 медицинских работников. Питание доставляют депутаты Великолукской городской Думы, в частности Сергей Агарёв и Сергей Поварещенков.

Кроме того, практически во всех районах области медицинский персонал районных больниц и постов скорой помощи ежедневно получает горячие комплексные обеды.

В Опочке волонтёры ежедневно обеспечивают горячими обедами сотрудников станции скорой помощи. Горячие обеды медикам доставляют, в частности, секретарь Опочецкого местного отделения Юрий Богашев и председатель Собрания депутатов Опочецкого района Татьяна Полянская.

Усвятское районное местное отделение партии «Единая Россия» с 28 декабря 2020 года также организует доставку горячего питания в ежедневном режиме сотрудникам скорой медицинской помощи.

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