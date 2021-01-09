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Общество

Псковские следователи передали в детскую областную больницу подарки для юных пациентов

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области во взаимодействии с Псковским отделением волонтёров благотворительного фонда «Клуб Добряков» передали в отделение неврологии Псковской областной клинической больницы подарки для детей, которые в период новогодних каникул находятся в учреждении здравоохранения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, подарки собрали следователи в рамках акции «Коробка храбрости». Целью акции является помощь детям, находящимся в учреждениях здравоохранения в связи с заболеванием или особенностями здоровья.

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