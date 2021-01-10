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«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
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Общество

«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей

Фото: ПАИ.

 

Губернатор Псковской области прокомментировал статистику COVID-19 на своей странице в Instagram.

Глава региона обратил внимание на число выписанных за сутки псковичей, переболевших коронавирусом.

«+216 пациентов выписались. Показатель достаточно высокий. Завтра начинаются трудовые будни. Давайте вместе сделаем всё, чтобы ограничения как можно быстрее ушли из нашей жизни», – обратился губернатор к жителям области.

Кроме того, Михаил Ведерников выразил соболезнования родственникам умерших от коронавируса: «COVID-19 унёс жизнь ещё одного человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким».

Ранее ПАИ публиковало статистику заболевших коронавирусом за сутки.

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130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области «Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области Ещё у 239 псковичей подтвердился COVID-19 Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области Психолог и психиатр помогают псковичам справиться с психическими расстройствами на фоне COVID-19 У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства 2603 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Более 633 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
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