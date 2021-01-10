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Общество

Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев

В приюте для четырёхлапых бродяг пополнение – к зоозащитникам псковской «Лесопилки» пришёл молодой красивый пёс, сообщается в Instagram-аккаунте сообщества. За внешнюю привлекательность и «несобачий» интеллект пес сразу же удостоился клички Лорд.

«Этот парень бродил по городу, и никто не знает, откуда он появился, но в итоге попал к нам в приют. И мы ему очень рады: ну невозможно пройти мимо такого красавчика! Молодой, умный, статный, харизматичный, сильный, с настоящим лицом вместо морды, умеет покорять даже самые стойкие сердца.  Знакомьтесь: Лорд. Ориентирован на человека, добрый, любящий общение и прогулки. Хорошо ест сухой корм. Приезжайте в приют, познакомьтесь – и вы не останетесь равнодушными», – представили сотрудники «Лесопилки» пса.

 

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