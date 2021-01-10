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Общество

Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома

Согласно статистике большинство пожаров в Пскове и области происходят в жилом секторе, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области. Спасатели уверены, что большинство огненных трагедий можно было предотвратить в самом начале при помощи обычного огнетушителя.

«Огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное распространение пламени. Но он должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Для его использования нужно сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания и начать тушение», - рекомендуют спасатели.

Держать огнетушитель следует вертикально, и он должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Нельзя использовать огнетушители с истекшим сроком годности!

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