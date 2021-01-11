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Общество

День заповедников и национальных парков России отмечается 11 января

Фото из группы «ВКонтакте» Себежского национального парка.

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Об этом пишет портал calend.ru. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые помогают уберечь от гибели часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших в России.

Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк).

По данным на конец 2019 года, всего в России насчитывается около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 государственных природных заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 232,5 млн гектаров (с учетом морской акватории) или 13,6 % площади России. При этом система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.

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