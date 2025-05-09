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Общество

Праздничные номера концерта «Во славу Победы» представили псковичам

Праздничную концертную программу «Во славу Победы», посвящённую 80-летию Великой Победы, представили псковичам в сквере у Дома офицеров сегодня, 9 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Праздничные номера концерта «Во славу Победы» представили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Праздничные номера концерта «Во славу Победы» представили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Праздничные номера концерта «Во славу Победы» представили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Праздничные номера концерта «Во славу Победы» представили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Праздничные номера концерта «Во славу Победы» представили псковичам
    Фото: ПАИ

На сцене прозвучали военные песни 1940-х годов и современные композиции. Для гостей была организована дегустация полевой каши, а для детей подготовлены интерактивные игровые зоны.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что творческие коллективы и исполнители из муниципальных образований Псковской области исполнили песню «День Победы» в рамках акции «Песня Великой Победы».

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