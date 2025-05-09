До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 10 мая

18:55, 09 мая 2025, ПАИ

Облачная погода с прояснениями и без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 10 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днём – от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.

Ранее стало известно, каких сюрпризов погоды ожидать жителям Псковской области в мае.