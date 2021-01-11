Товары мировых брендов могут начать маркировать в России

08:21, 11 января 2021, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба предложила обязать мировые бренды помечать товары, предназначенные для реализации на российском рынке, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от зарубежных аналогов. В частности, на таких товарах предлагается писать: «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС».

По мнению представителей ФАС, такая маркировка позволит не вводить покупателей в заблуждение, а также не создаст у них необоснованных ожиданий от товара.

ФАС предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в законы «О защите прав потребителей» и «О защите конкуренции».