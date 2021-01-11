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Общество

Страшный день наступил по народному календарю

Страшный день наступил 11 января по народному календарю. Он получил такое название потому, что вечером этого дня особенно неистовствовала нечистая сила, пишет портал calend.ru. Чтобы уберечься от её проделок, принято было совершать определенные обряды.

Например, с Красной горки приносили колья, оставленные там днём раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костёр. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Прежде существовало множество страшных историй, посвященных сегодняшнему дню. Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьёзных, познавательных – об окружающем мире, природе и труде, а позже переходили на шуточные – о предметах быта и домашних животных.

Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил – молитвами и доброй заботой. Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных». Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

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